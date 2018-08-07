وفاز بولت بـ8 ميداليات ذهبية أولمبية، وبعد اعتزاله ألعاب القوى تدرب مع بوروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسترومسغودست النرويجي.

وسينضم العدّاء الجامايكي إلى الفريق الأسترالي في وقت لاحق هذا الشهر، وفق ما نقلت رويترز.

وقال بولت البالغ من العمر 31 عاما: "أشعر بالحماس إزاء القدوم إلى أستراليا وأود توجيه الشكر إلى مالك النادي وإدارة سنترال كوست مارينرز على منحي هذه الفرصة".

وأضاف: "حلمي هو لعب كرة القدم وأعرف أن الأمر يتطلب الكثير من العمل والتدريب حتى أصل للمستوى المطلوب لترك بصمة في الدوري الأسترالي".

من جهته أشار النادي الأسترالي إلى أن الصفقة لا تضمن لبولت توقيع عقد احتراف.

وعلّق شون ميلكامب الرئيس التنفيذي للنادي على انضمام بولت قائلا: "قدوم يوسين بولت للمران مع النادي على أمل التحول للاعب كرة قدم محترف أمر مثالي بالنسبة لهذا الجزء من فلسفة النادي".