ووقع الدولي السابق عقدا لمدة عامين مع بيرنلي في صفقة لم تكشف قيمتها بعد.

وسيتنافس هارت على حراسة مرمى بيرنلي مع توم هيتون والدنماركي أنديرس ليدينغارد، حيث يخوض الفريق مباراة ضمن الأدوار المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد باشاك شهير التركي الخميس، قبل أن يستهل موسمه في البريمرليغ، الأحد، ضد ساوثمبتون.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، خلدون المبارك، في بيان بهارت قائلا: "لا يمكن التقليل من شأن مساهمة جو هارت مع مانشستر سيتي. خلال 12 عاما في صفوف سيتي، قام بتصديات هائلة تحبس الأنفاس وستبقى عالقة في الأذهان لفترة طويلة"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأضاف: "شغفه وتصميمه في صفوف النادي من خلال 348 مباراة دافع فيها عن ألوانه، يعنيان بأنه يعتبر أسطورة مستمرة في نادي مانشستر سيتي".

وانضم هارت إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2006 قادما من شروزبيري مقابل 600 ألف جنيه إسترليني (778 ألف دولار)، وساهم بشكل كبير في إحراز فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2012 و2014.