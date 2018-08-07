ويملك الثري الأميركي حاليا 67 بالمئة من أسهم أرسنال، من خلال شركته "كاي إس إي"،

وأفاد بيان من بورصة لندن بأن كرونكي توصل إلى اتفاق مع شريكه رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف، لشراء حصة الأخير التي تقدر بـ 30 في المئة.

وقالت شركة كرونكي "تعتقد كاي إس إي بأن الحصول على ملكية خاصة ستعود بمنافع للمالك الوحيد، لكي يقوم بخطوات سريعة فيما يتعلق باستراتيجية النادي وطموحاته. كاي إس إي ملتزمة ومالكة لأمد طويل للنادي".

ونقلت "فرانس برس" عن بيان كرونكي "تتطلع كاي إس إي قدما للحصول على ملكية النادي بنسبة مئة بالمئة".

ويملك كرونكي نادي لوس أنجلوس رامز لكرة القدم الأميركية، وحصة من نادي أرسنال منذ عام 2007، قبل أن يرفع من عدد الأسهم التي يملكها في النادي على مر السنوات الأخيرة.