وأصدر النادي الألماني، الذي يقع مقره في منطقة الرور الصناعية، بيانا أكد فيه أن "صاحب الميدالية البرونزية في كأس العالم (2018 في روسيا) انضم اليوم إلى معسكر الفريق التدريبي في باد باغاز (سويسرا)".

وبحسب التقارير الصحافية، دفع النادي الألماني تعويضا يقدر بـ 20 مليون يورو للنادي الصيني الذي كان يرتبط معه اللاعب البالغ 29 عاما بعقد حتى ديسمبر 2019، بعد انضمامه إلى صفوفه عام 2017.

وأوضح دورتموند في بيانه "يبقى على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يصادق على هذا الانتقال في الأيام القليلة المقبلة".

ويعود ذلك لكون فترة الانتقالات الصيفية في الصين قد انتهت رسميا في 12 يوليو. وتتيح قوانين الفيفا تتيح للأندية الراغبة في التعاقد مع لاعبي أندية صينية، مواصلة القيام بذلك حتى موعد إقفال باب الانتقالات في بلدانها.

ويأتي الإعلان عن هذا الانتقال بعد أيام من تأكيد المدرب البرتغالي لتيانجين باولو سوزا أن لاعب خط الوسط سيبقى في فريقه. وقال في الثاني من أغسطس "أتفهم تماما أن في عقد اللاعب بند جزائي يسمح له بالانتقال، لكن لا يمكن تطبيقه سوى خلال فترة الانتقالات. في الصين، الموعد النهائي للانتقالات كان 12 يوليو، لذلك هذا الانتقال لن يتم".

في المقابل، يسعى دورتموند الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري المحلي إلى تعزيز صفوفه في مراكز عدة. وكان مدربه السويسري الجديد لوسيان فافر قد جعل من فيتسل الذي خاض 93 مباراة دولية، أولوية بعدما نجح في الحصول على خدمات الدنماركي توماس ديلاني قادما من فيردر بريمن مقابل 20 مليون يورو.

ويضم دورتموند أكثر من ورقة رابحة في صفوفه أمثال ماركوس رويس وماريو غوتسه والأميركي كريستيان بوليسيتش.