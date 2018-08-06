وذكر مالكو حقوق النقل في المملكة المتحدة، "إيليفن سبورتس"، الاثنين، أنهم توصلوا إلى اتفاق مع موقع التواصل الاجتماعي العملاق يقضي ببث مباراة واحدة على الأقل أسبوعيا بشكل مباشر من البطولتين المذكورتين عبر صفحتهم على في "فيسبوك".

وتأتي هذه الصفقة كأحدث خطوة في ضمان المواقع الإلكترونية عقودا مغرية في مجال النقل المباشرة لمباريات كرة القدم، بعدما حصلت مجموعة "أمازون" الأميركية على حقوق نقل 20 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز لـ3 سنوات على الأراضي البريطانية بدءا من موسم 2019-2020.

ويبدأ رونالدو (33 عاما)، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد الإنجليزي (مرة) وريال مدريد الإسباني (4 مرات)، موسمه مع فريق "السيدة العجوز" في 18 أغسطس الحالي في مواجهة كييفو.

وانتقل رونالدو إلى النادي الإيطالي في يوليو الماضي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وفي السياق، يفتتح أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني في 20 أغسطس الحالي في مواجهة فالنسيا، فيما يلعب في 25 الحالي برشلونة في ضيافة بلد الوليد، وستنقل المباريات الثلاث مباشرة على فيسبوك.

وقال مسؤول برامج البث المباشر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيسبوك، رايس بير، إن "هذه الشراكة تعكس التزامنا بمساعدة مواقع البث على استقطاب متابعين جدد، بناء علاقات تجارية وتقديم تجربة مشاهدة رفيعة لعشاق الرياضة على فيسبوك".