ويتنافس الناديان السعوديان على الظفر بخدمات صانع ألعاب العين الإماراتي، ويزيد كل منهما قيمة اللاعب بعرض جديد، في الصفقة المتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليون ريال سعودي.

وكان اللاعب صاحب الـ57 مباراة دولية مع منتخب الإمارات، قاب قوسين أو أدنى من الهلال، قبل أن يتقدم النصر بعرض جديد أعلى قيمة.

وفي وقت سابق، حسم العين أمره بالموافقة على انتقال عموري للدوري السعودي، بناء على رغبة اللاعب الذي يريد خوض تجربة جديدة خارج الإمارات.

وكان عموري (26 عاما) قد جدد عقده مع العين لمدة 3 مواسم، على أن يقضي الموسم المقبل معارا لأحد أندية الدوري السعودي.