وأكد غوارديولا عقب تتويج فريقه بلقب كأس درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية) بالفوز على تشلسي بثنائية نظيفة، وهى المباراة التي تكون بمثابة الإعلان عن انطلاق الموسم الجديد، عن حاجته للاعب وسط جديد مميز قبل غلق النافذة الصيفية للانتقالات، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

وكان مانشستر سيتي قد ضم لاعب الوسط الجزائري، رياض محرز، من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال غوارديولا عقب فوزه: "احتاج للاعب في خط الوسط، لا زلنا نبحث ونحاول العثور على ضالتنا، لأننا لا نملك لاعبين محددين ليكونوا بدلاء لفيرناندينيو، حتى الأن لسنا قريبين من أي لاعب، ولا أعرف ماذا سيحدث لكن مازال أمامنا 5 أيام سنحاول خلالها حسم لاعب مميز".

يذكر أن السيتي سعى خلال الصيف الجاري لضم الإيطالي جورجينيو من نابولي الإيطالي، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى تشلسي مع مديره الفني، ماوريسيو ساري، الذي كان يشرف على تدريب نابولي قبل الرحيل لقلعة البلوز.

وكشف غوارديولا عن أن لاعب الوسط الشاب دوغلاس لويز، الذي ضمه السيتي في الموسم الماضي وأعاره إلى جيرونا الإسباني، قد يكون له دور مع الفريق الأول للسيتي ويعوض النقص في وسط الملعب المدافع، وذلك في حال حصوله على تصريح عمل بإنجلترا.