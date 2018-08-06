وذكرت الصحيفة أنه بموجب هذا الاقتراح سيقوم الحزب الديمقراطي الحر الحاكم بزعامة رئيس الوزراء، شينزو آبي، بتقديم التوقيت ساعتين فيما بين يونيو وأغسطس من العام المقبل، على أساس تجريبي لحل أي مشكلات تظهر نتيجة هذا التغيير قبل تنفيذ مماثل خلال دورة طوكيو في 2020.

و أضافت أن التطبيق المقترح لن يسري إلا على عامي 2019 و2020.

واليابان إحدى الاقتصادات الرئيسية، التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة ولا تطبق نظام التوقيت الصيفي خلال أشهر الصيف.

وأثارت موجة حر شديد في اليابان تساؤلات بشأن قرار تنظيم أولمبياد 2020 خلال شهري يوليو وأغسطس، وهما عادة أشد شهور السنة من حيث الحرارة والرطوبة، والأخطار الصحية التي يشكلها ذلك على الرياضيين والجمهور.

وكان يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 قد طلب سابقا من آبي تطبيق التوقيت الصيفي لأن ذلك سيسمح بإقامة المسابقات المقرر تنظيمها في الصباح ،مثل الماراثون، في ساعات يكون فيها الطقس ألطف.