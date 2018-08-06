وقال رئيس نادي ميلان باولو سكاروني "إن خبرة باولو (مالديني) وقيادته ستكونان ذات فائدة عظيمة للنادي، وتشبهان شغفه وطاقته". بحسب فرانس برس.



وجاء تصريح رئيس النادي كخير ترحيب بالتحاق مالديني بالنادي الذي خاض معه 647 مباراة في الدوري الإيطالي "سيري أ" (1985-2009)، وأحرز معه 26 لقبا في 25 سنة، وحمل شارة القائد في 419 مباراة.



واستهل مالديني، 50 عاما، مسيرته مع ميلان في 1985 عن 16 سنة. وأحرز معه بطولة إيطاليا سبع مرات، ودوري أبطال أوروبا خمس مرات في ثماني مباريات نهائية، وهذا رقم يتقاسمه مع النجم الإسباني السابق لريال مدريد فرانشيسكو خنتو.



كما خاض مالديني مع المنتخب الإيطالي 126 مباراة، بينها نهائي مونديال الولايات المتحدة 1994 (خسرت إيطاليا أمام البرازيل بركلات الترجيح)، ونهائي بطولة أوروبا 2000 (خسرت إيطاليا أمام فرنسا بهدف ذهبي لدافيد تريزيغيه).



ويشهد نادي ميلان ورشة نهوض، بعد فترة انتقالية مر بها العام الماضي إثر بيعه من مالكه السابق سيلفيو بيرلوسكوني إلى شركة صينية، ثم انتقال ملكيته إلى صندوق إليوت الأميركي للاستثمارات.



ورأى سكاروني أن تعيين مالديني "يشكل علامة أخرى على التزام إليوت ببناء النادي على أساس متين للنجاح على المدى الطويل". وأضاف "سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن لدينا أهداف طموحة ووصول باولو يعد خطوة نحو العودة الكبرى لميلان".



وسبقت عودة مالديني إلى ميلان قبل عشرة أيام، تعيين لاعبه ومدربه البرازيلي السابق ليوناردو مديرا تقنيا للنادي.



كما ضم الفريق المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع الإيطالي ماتيا كالديرا من يوفنتوسن مقابل الاستغناء عن المدافع ليوناردو بونوتشي للأخير.



وسبق لوالد باولو الراحل تشيزاري مالديني، أن حمل شارة القائد مع ميلان يوم إحرازه لقبه الأول في دوري الأبطال (كان اسمها كأس الأبطال وقتذاك) في 1963. وتم لاحقا سحب القميص رقم 3 الذي ارتداه مالديني الأب ومالديني الابن من التداول في النادي تكريما للنجمين، على أن يرتديه في المستقبل أحد أفراد العائلة.