أغويرو سجل هدفي فريقه في مرمى البلوز ليحسم اللقب الخامس للنادي في تاريخه، ويرسخ اسمه كأفضل هداف في تاريخ النادي.



بات النجم الأرجنتيني أول من يصل إلى 200 هدف في تاريخ مانشستر سيتي بإحراز الهدف الأول بالمباراة.



الموقع الرسمي لمان سيتي احتفل بإنجاز أغويرو واصفا إياه بـ "أسطورة" من أساطير النادي، موضحا أن إنجاز النجم الأرجنتيني تحقق بعد 293 مباراة بقميص النادي الذي انتقل إليه عام 2011.



وتشير الأرقام أن أغويرو أحرز 147 هدفا بقدمه اليمنى و35 باليسرى و19 بالرأس.



يذكر أن أغويرو قبل 9 أشهر، وتحديدا في نوفمبر الماضي، أصبح الهداف التاريخي للسيتي، وذلك خلال المباراة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا عندما أحرز الهدف رقم 178، متخطيا الرقم المسجل باسم إريك بروك، الذي ظل صامدا لنحو 78 عاما.