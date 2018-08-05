ويدافع اللاعب السنغالي (33 عاما) عن ألوان نادي شنغهاي شينخوا الصيني، وكان يشارك في مباراة ضد منافسه تشانغشون ياتاي، مساء السبت، في المرحلة الـ16 من الدوري المحلي، انتهت بالتعادل 1-1.

وبسبب احتكاك بين با وأحد لاعب النادي المنافس، اتهم السنغالي زميل الأخير زانغ لي بتوجيه إهانات عنصرية له.

وأشارت وسائل إعلام صينية عدة إلى أن الكلمات الصادرة عن اللاعب الصيني بحق با تحمل طابعا عنصريا، وهو الأمر الذي تطرق إليه مدرب شنغهاي شينخوا وو جينغوي بالقول: "علمت بأن لاعبا من ياتاي استخدم كلمات مهينة بحقه (با)".

وأضاف: "حول العالم، يشدد على أنه لا يجب أن يكون ثمة هذا النوع من الخطاب ضد اللاعبين السود (...) الدوري الصيني يضم لاعبين من ألوان بشرة مختلفة. علينا أن نحترم خصومنا، ولا يجب أن يكون ثمة تمييز".

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي، في الصين، بعد المباراة، بدعوات إلى فتح تحقيق في الحادثة، بينما أعاد با عبر حسابه على "تويتر"، نشر تغريدة تدعو إلى اتخاذ "إجراءات تأديبية جدية" على خلفية ما جرى.

ودافع با الذي خاض 22 مباراة دولية، عن ألوان تشلسي في الفترة الممتدة بين مطلع 2013 ونهاية موسم 2013-2014، قبل أن ينضم إلى نادي بشيكتاش التركي.

وعاد اللاعب الذي دافع عن ألوان هوفنهايم الألماني (2007-2011) ونيوكاسل (2011-2013) الإنجليزي، إلى الدوري الصيني، هذا الصيف، للدفاع عن ألوان شنغهاي، بعدما مر به بين 2015 و2016، إلا أنه اضطر للغياب فترة طويلة بسبب كسر في الرجل.