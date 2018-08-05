وسجل أهداف الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" (1) ويوسف إبراهيم "أوباما" (11) ومحمود علاء (37 من ركلة جزاء) والكونغولي الديموقراطي كابونغو كاسونغو (65) ومحمد عنتر (81)، وللاتحاد السكندري خالد قمر (55).

وتصدر الزمالك موقتا الترتيب بـ4 نقاط، في حين تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند نقطة واحدة.

وحقق الزمالك بداية خارقة، إذ افتتح التسجيل في الثانية 25 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا"، مستغلا كرة مرتدة من الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري.

وفي ظل ضياع دفاع الاتحاد السكندري، أضاف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 11، فيما تابع الزمالك سيطرته وحصل كهربا على ركلة جزاء ترجمها محمود علاء (37).

وزالت الرهبة عن الضيوف مع بداية الشوط الثاني، ونجح خالد قمر في إحراز هدف تقليص الفارق إلى 1-3، برأسية إلى يسار محمود عبد الرحيم (56).

واستغل لاعبو الزمالك الاندفاع الهجومي للاتحاد السكندري بشن هجمات مرتدة خطرة على مرمى الهاني سليمان، ومن إحداها أضاف كاسونغو الهدف الرابع (65).

وأهدر كاسونغو المنفرد فرصة هدف خامس (69)، ثم خالد قمر وإيمانويل بناهيني للاتحاد، قبل أن يرد البديل محمد عنتر بهدف خامس إثر مجهود فردي (81).