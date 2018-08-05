ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بشكل مباشرة على منافسات لعبة FIFA18، على المستوى العالمي، ويشارك في تنظيمها بشكل سنوي وفي عدة مسابقات، وتبلغ أهمية البطولات الإلكترونية لديه في المرتبة الثانية بعد مسابقات كرة القدم على الملاعب الخضراء.



وكان الدوسري تأهل لبطولة كأس العالم FIFA بعد فوزه بلقب بطولة مانشستر الدولية، وشارك في كأس العالم الذي ضم إلى جواره 32 متأهلاً من مختلف دول العالم واستطاع الدوسري تحقيق الكأس بعد أن تغلب على منافسيه في الأدوار الأولية والنهائية.



ويعد الدوسري اللاعب العربي الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم لـFIFA18 في نسختها الحالية، التي انطلقت بشكلها الحالي في عام 2004، فيما حقق اللاعب السعودي عبدالعزيز الشهري لقب بطولة كأس العالم عام 2015، إذ يعد أول سعودي يحقق اللقب.