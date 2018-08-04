وتعود عشاق كرة القدم على متابعة دوري أبطال أوروبا كل عام، بكرة البطولة الشهيرة التي يغلب عليها اللون الأبيض ونجوم تمثل شعار البطولة.

أما هذا الموسم، فقد لجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على ما يبدو إلى تغيير شكل الكرة بشكل جذري، واعتمد على اللونين الأزرق والأحمر، مع النجوم البيضاء.

ونشرت على وسائل التواصل صور للكرة التي ستستخدم في نهائي الموسم المقبل بمدريد، وظهرت بألوان "صارخة" مثل الأحمر والأصفر، والتي قد ترمز للعلم الإسباني.

أما كرة الدور الأول، فتتميز باللون الأزرق مع نجوم بيضاء، وستستخدم عند انطلاق مرحلة المجموعات يوم 18 سبتمبر المقبل.

وتأتي تغييرات شكل الكرة ضمن التغييرات "التسويقية" التي اتبعتها البطولة هذا العام، مع تغيير شكل ملصقات البطولة والفيديوهات الترويجية التي تُنشر قبل انطلاق المباريات.

وسيقام نهائي بطولة الموسم المقبل في استاد "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، في الأول من يونيو 2019.