وكان من المقرر أن يلعب موراي، الجمعة، ضد الأسترالي أليكس دي مينو في دور الثمانية بواشنطن.

وقال موراي في بيان "أشعر بالإرهاق بعدما لعبت لفترة طويلة جدا على مدار أربعة أيام بعد، نحو 18 شهرا من عدم اللعب على الأراضي الصلبة".

ونقلت رويترز عن اللاعب قوله "أحتاج أيضا إلى الشعور بالحذر والاستماع إلى نداء جسدي، لأني عدت من إصابة طويلة. أنا حزين بسبب عدم اللعب وأود أن أشكر منظمي البطولة والمشجعين".

وخضع موراي لجراحة في الورك بشهر يناير الماضي، وكان يخوض بطولته الثالثة بعد الإصابة، ونجح في الوصول إلى دور الثمانية لأول مرة منذ أكثر من عام.