وطلب مودريتش عقد اجتماع مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وذلك لمناقشة مسألة رحيله عن الفريق، وفق ما نقلت "يوروسبورت" عن صحيفة "آس".

ويأتي طلب اللاعب الكرواتي بعد رفض بيريز مسألة رحيله، إلا أن مودريتش يأمل في خوض تحد جديد، ويوّد إقناع الرئيس بذلك.

وكان بيريز قد ردّ على التقارير التي تحدثت عن رغبة إنتر ميلانو الإيطالي في ضم لاعب الوسط الكرواتي بالقول: "مودريتش لن يغادر ريال مدريد، لن يغادر مالم يدفع أحدهم 750 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي، وليس يورو واحد أقل من ذلك".

ويرتبط النجم الكرواتي ذو الـ 32 عاما بعقد مع ريال مدريد حتى 2020، ويتقاضى حاليا ما يصل إلى 9 مليون يورو سنويا.





