وأعرب الإسباني، البالغ من العمر 31 عاما، عن سعادته بمواصلة مشواره مع الـ"بلوز"، قائلا "إنه أمر جيد جدا بالنسبة لي، أنا حقا سعيد هنا في النادي، مع رفاقي، المشجعين والنادي بشكل عام".

وأضاف لاعب برشلونة السابق "من المهم بالنسبة لي مواصلة مشواري مع تشلسي. أنا مرتاح هنا وأريد الفوز بألقاب وكؤوس جديدة. أريد مساعدة الفريق، وتسجيل الأهداف. أكرر، أنا سعيد حقا".

وخاض بدرو 131 مباراة بقميص تشلسي حتى الآن، وسجل له 28 هدفا، ويأمل أن يعزز رصيده تحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري الذي خلف مواطنه أنطونيو كونتي.

ويبدأ تشلسي، المتوج الموسم الماضي بلقب مسابقة كأس إنجلترا، موسمه الأحد، عندما يلاقي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز على درع المجتمع في ويمبلي.