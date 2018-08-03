وقال "العالمي" في حسابه الرسمي على تويتر: "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي أحمد موسى حيث تم التوقيع معه لمدة أربع سنوات".

ودافع النجم النيجيري عن ألوان فينلو الهولندي (2010-2012) وسسكا موسكو الروسي (2012-2016)، قبل أن ينضم إلى ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 16,6 مليون جنيه إسترليني.

ويملك موسى في رصيده ثلاثة ألقاب للدوري الروسي وكأس أمم أفريقيا 2013 مع منتخب بلاده.

وشارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفي الفوز ضد آيسلندا، لكن "النسور" أخفقت بالتأهل إلى دور الـ16 بعد خسارتها مع الأرجنتين.

وكان النصر الذي يشرف عليه المدرب الأوروغوياني خوسيه كارينيو قد تعاقد مع المدافع البيروفي كريستيان راموس، ولاعب الوسط المغربي نور الدين أمرابط والحارس الأسترالي المخضرم براد جونز، وفق ما نقلت فرانس برس.