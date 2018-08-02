والتقط أغلى لاعب في العالم الصور مع العاملين في المطار قبل أن يستقبله عشرات المشجعين الذين انتظروه في قاعة الوصول.

ونشرت صور في حساب نيمار على "تويتر" يظهر فيها النجم البرازيلي وهو يوقع للمشجعين قمصان نادييه السابق برشلونة الإسباني والحالي سان جرمان، الذي انتقل إليه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، والمنتخب البرازيلي الذي خاض معه تجرية مخيبة في مونديال روسيا 2018، حيث انتهى مشواره في ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس" الشهر الماضي، بدت الخيبة ظاهرة على النجم البرازيلي (26 عاما) من جراء تجربته السيئة في المونديال الروسي، إذ كشف بأنه "لم أكن أريد لمس الكرة، أو رؤية أي مباراة كرة قدم".

وكانت مشاركة نيمار في مونديال روسيا مهددة بعد غيابه عن سان جرمان منذ فبراير 2018 بسبب كسر في مشط القدم تعرض له خلال مباراة في الدوري ضد مرسيليا، لكنه تعافى في الوقت المناسب للتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم، التي أحرزت فرنسا لقبها على على حساب كرواتيا (4-2).

ويبدأ سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي في 12 أغسطس على أرضه ضد كاين.