وأورد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني "جمال بلماضي هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري إثر التوصل إلى اتفاق بينه وبين رئيس الاتحاد السيد خير الدين زطشي".

ونشر الاتحاد صورة للطرفين يتصافحان، مشيرا إلى أن الاتفاق تم، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، موضحا أن توقيع العقد سيتم "قريبا جدا"، وأنه يمتد "حتى كأس العالم 2022".

وسيعود بلماضي (42 عاما) إلى صفوف المنتخب، الذي سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في 20 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وتنقل الجزائري كلاعب بين أندية عدة أبرزها مرسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن في 25 يونيو إقالة النجم السابق رابح ماجر من تدريب المنتخب بعد 8 أشهر فقط من توليه منصبه، وذلك على خلفية سلسلة من النتائج المخيبة.

وكان الاتحاد الجزائري قد تواصل في الأسابيع الماضية مع المدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش للعودة إلى تدريب المنتخب، الذي غادره عقب مونديال 2014، بحسب ما أكد المدرب لوكالة "فرانس برس".

إلا أن خليلودزيتش أكد في يوليو الماضي، أن أي اتفاق لم يتم بين الجانبين، بينما أشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن المدرب البالغ من العمر 66 عاما، متردد في قبول العرض الجزائري بسبب "الورشة الكبيرة" التي تنتظره لإعادة تطوير المنتخب.

وبعد المشاركة في كأسي العالم 2010 و2014 فشلت الجزائر في التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد عجزها عن تحقيق أي فوز في التصفيات على أرض الملعب، باستثناء مباراة ضد نيجيريا اعتبرها الاتحاد الدولي (فيفا) خاسرة فيها لإشراك الأخيرة لاعبا موقوفا.

ومنذ رحيل خليلودزيتش تداول على المنتخب الجزائري 5 مدربين آخرهم ماجر الذي أقيل في يونيو بعد تعيينه في أكتوبر خلفا للإسباني لوكاس ألكازار الذي أقيل في الشهر نفسه.

وسبقهما الفرنسي كريستيان غوركوف (أقل من سنتين) والصربي ميلوفان رايفاتش (3 أشهر) والبلجيكي جورج ليكنز (3 أشهر).