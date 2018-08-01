ويلتقي ناديا مرسيليا وتولوز في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي للموسم المقبل في اليوم المذكور، والذي سيشهد البدء رسميا باعتماد التقنية في البطولات الفرنسية، بما يشمل الدوري بكل مراحله، والكأس وكأس الرابطة بدءا من منافسات الدور ربع النهائي.

وسيكون الدوري الفرنسي ثالث بطولة ضمن البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا)، الذي تستخدم فيه هذه التقنية المثيرة للجدل.

وسبق للدوريين الألماني والإيطالي أن اعتمداها خلال موسم 2017-2018، كما استخدمت ضمن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتم استخدام التقنية في سبيل التجربة، بفرنسا الموسم الماضي، في بعض مباريات الكؤوس.

وأفاد مسؤولو التحكيم في بطولة فرنسا، أن حكمين مساعدين للفيديو ومسؤول أو مسؤولين اثنين من التقنيين، سيتولون الإشراف على هذه التقنية خلال كل مباراة في الدوري.

ومن المقرر أن يتم اعتماد مركز تحكيم رئيسي لهذه التقنية، على غرار المركز الذي أقيم في موسكو خلال نهائيات كأس العالم، بدءا من النصف الثاني من الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وبناء على توصيات الإدارة الفنية للتحكيم، سيتم عرض شريط مصور قصير أو رسالة عبر الشاشة موجهة للمشجعين قبل بداية كل مباراة، تشرح تقنية "في ايه آر" واستخداماتها.

ويمكن استخدام التقنية في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.