وفي المباراة الأولى، حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على ريال مدريد بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، 2-1، في ميامي.

وسجل التشيلي ألكسيس سانشيز في الدقيقة 10 والإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 27 هدفي يونايتد، فيما كان الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الهدف الوحيد للفريق الملكي (45+3).

وأنهى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبارياته في هذه المسابقة التي تجمع نخبة من أفضل فرق أوروبا خلال جولاتها الاستعدادية للموسم الجديد، فيما سيواجه ريال مدريد يوفنتوس وروما الإيطاليين الأحد والأربعاء على التوالي.

وفي اللقاء الثاني، سقط برشلونة أمام روما بنتيجة 2-4 في أرلينغتون.

وسجل البرازيليان رافيينا ألكانتارا ومالكوم المنتقل حديثا من بوردو الفرنسي هدفي برشلونة في الدقيقتين 7 و50، بينما أحرز ستيفان الشعراوي (35 و78) وبريان كريستانتي (83) ودييغو بيروتي (86 من ركلة جزاء) أهداف روما.

ويلتقي برشلونة الأحد مع ميلان الإيطالي في آخر مبارياته الودية في هذه المسابقة.