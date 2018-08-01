وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يتطلع لعقد صفقة كبيرة ومفاجئة للعالم أجمع، وضم نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد، لوكا مودريتش، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وكان مودريتش قد حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا، واحتل المركز الثاني بعد الخسارة أمام فرنسا في المباراة النهائية.

وأفادت صحف إيطالية بأن مسؤلوا "النيراتزوري" قد تواصلوا مع وكيل لاعب توتنهام السابق، الذي لم يغلق الباب في وجههم وأبدى ترحيبا بذلك.

وأضافت التقارير أن الصفقة قد تبدو صعبة للغاية، بسبب قيمة مودريتش السوقية الكبيرة، ولكن الجانب الإيطالي حريص على محاولة إجراء الصفقة.

وستكون الصفقة بمثابة رد فعل لتعاقد يوفنتوس مع رونالدو، وأيضا لزيادة كتيبة الكرواتيين في الإنتر بعدما نجح في التعاقد مع سيمي فيرساليكو ووجود بروزوفيتش وبيريسيتش.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن صفقة مودريتش هي السبب في عدم إقرار اتفاق مع النجم التشيلي، أرتورو فيدال، رسميا حتى الآن، حيث يرغب إنتر في معرفة إذا كان من الممكن ضم مودريتش من عدمه.