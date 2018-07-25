وكتب الاتحاد في تغريدة عبر تويتر مساء الثلاثاء إنه تم "تشكيل لجنة من (اللاعبين الدوليين السابقين) مجدي عبد الغني وحازم إمام، و(الحكم الدولي السابق) عصام عبد الفتاح لدراسة موقف المدير الفني الجديد للمنتخب".

وستختار اللجنة واحدا من بين أربعة مدربين هم الكولومبي خورخي لويس بينتو، والإسباني كيكي فلوريس، والمكسيكي خافيير أغيري، والبوسني وحيد خليلودزيتش.

وكان الاتحاد المصري وجه الشهر الماضي الشكر للمدرب الأرجنتيني هكتور كوبر مع "نهاية عمله" غداة خروج منتخب "الفراعنة" من كأس العالم في روسيا.

وتولى كوبر مهامه عام 2015، وقاد المنتخب المصري إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون (خسر أمام الكاميرون) في مشاركته الأولى فيها بعد غياب منذ 2010 حين احرزت اللقب للمرة الثالثة تواليا، وإلى نهائيات المونديال بعد غياب 28 عاما.