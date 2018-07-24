فخلال توجه مالكوم للمطار، في رحلته للعاصمة الإيطالية روما، تقدم برشلونة بعرض لشراء اللاعب، مقابل 41 مليون يورو، أي بـ5 ملايين أكثر من عرض النادي الإيطالي، حسب ما نشر موقع صحيفة "آس".

وتعد هذه من المرات "النادرة" جدا، التي يعلن فيها ناد على حسابه الرسمي عن إتمام التعاقد مع لاعب معين، قبل أن تفشل الصفقة، وهو ما حصل مع روما ومالكوم، الاثنين.

تدخل برشلونة "غير الأخلاقي"، حسب ما وصفه العديد من جماهير روما على وسائل التواصل الاجتماعي، قلب الموازين، وأوقف انتقال اللاعب.

ومن المفارقات أن عشرات من مشجعي روما كانوا بانتظار الجناح البرازيلي في مطار سيامبينو بروما، استعدادا لاستقباله عند وصول الرحلة، لكن انتظارهم طال، فمالكوم لم يصل روما.

وتقول الصحيفة إن وكيل أعمال نجم بوردو دخل في مفاوضات مع برشلونة، الثلاثاء، لاستكمال الانتقال "الدراماتيكي"، بعد اتفاقه السابق مع روما.

ويرجح أن يكون مالكوم البديل الجديد للبرازيلي ويليان في صفوف النادي "الكتالوني"، الذي قد يكون فقد الأمل في ضمه من تشلسي الإنجليزي.

ويعد مالكوم (21 عاما) من أكثر المواهب الشابة تألقا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وتعددت أنباء ملاحقة عدد منالأندية له، مثل بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي.