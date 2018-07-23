وقالت أورليكه ديمر إن "المستشارة تعتز بمسعود أوزيل كثيرا. مسعود أوزيل لاعب كرة قدم ساهم بالكثير لصالح المنتخب الوطني".

كما أضافت أن اللاعب "اتخذ الآن قرارا يجب احترامه".

وكان أوزيل أعلن، الأحد في بيان نشره على صفحاته الاجتماعية، اعتزال اللعب على المستوى الدولي.

وقال "بحزن بالغ وبعد فترة تفكير طويلة بسبب الأحداث الأخيرة لن ألعب مع ألمانيا على المستوى الدولي مرة أخرى بسبب شعوري بإهانة عنصرية وعدم احترام".

وأضاف "اعتدت ارتداء قميص ألمانيا بفخر وحماس لكن لا أشعر بذلك الآن".

وكان أوزيل ومواطنه إلكاي غوندوغان، وكلاهما من أصل تركي، التقيا مع أردوغان في لندن في مايو الماضي، والتقطا معه صورة، وسلماه قميصين موقعين، كتب الأول على قميصه "إلى رئيسي".

وكان اللاعب الألماني أصدر بيانا مطولا عن الصورة التي جمعته مع أردوغان قبل ساعات من إعلان اعتزاله.