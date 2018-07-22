وأطلق على التميمة الأولمبية، وهي شخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء، اسم ميرايتوا وهو مزيج من كلمتي "ميراي" وتعني المستقبل و"توا" ومعناها الخلود باللغة اليابانية.

بينما أطلق على اسم تميمة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي شخصية مكونة من مربعات وردية وترتدي عباءة، اسم سوميتي، في إشارة إلى مجموعة من أزهار الكرز تدعى سوميوشينو.

وتم الكشف عن التميمتين في فبراير، لكنهما ظلا بدون اسم حتى، الأحد.

وصمم التميمتين المصمم ريو تانيجوتشي، الذي فاز في مسابقة أقيمت في كافة أنحاء البلاد وتحددت نتيجتها عن طريق التلاميذ اليابانيين، وحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الإجمالية.

وحضر المراسم، يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ورئيس الوزراء الياباني السابق وبعث برسالة شمول.

وأبلغ موري الأطفال، الذين احتشدوا في مراسم الإعلان عن اسمي التميمتين "أنتم جزء من الألعاب الأولمبية أيضا.

وتابع: "أنتم اخترتم الشخصيتين. كان هناك حوالي 5 ملايين طالب اختاروا هاتين التميمتين لذا فإن الألعاب الأولمبية ملك للجميع وليس فقط الرياضيين".

وأضاف: "نأمل أن يتحد الجميع ونأمل أن نحقق نجاحا كبيرا ومن أجل ذلك سنكون بحاجة لتعاون الجميع".

وفي بلد معروف بولعه بالتمائم، سعى منظمو أولمبياد طوكيو 2020 إلى صنع شخصيات محبوبة من أجل الألعاب وقيل إن الاختيارين يمتلان قدرات خارقة والقدرة على التنقل بين العالم الرقمي والواقع.

وبعد المراسم ظهرت التميمتان على زورق طاف نهر سوميدا ولوحتا للأطفال على ضفاف النهر مع مرورهما بمعالم طوكيو الشهيرة.