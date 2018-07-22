وسجل الإسباني، خافي مارتينيز، أول أهداف بايرن في مرمى بوفون المنتقل حديثا من يوفنتوس، إثر ركنية نفذها الهولندي آريين روبن وتابعها الأول برأسه على يمين الحارس الإيطالي الشهير (60).

وفاز بايرن ميونيخ على بطل فرنسا 3-1 السبت، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب وورترسي شتاديوم في كلاغنفورت النمساوية ضمن الكأس الدولية للأبطال في كرة القدم.

وافتتح الشاب الأميركي تيموثي وياه (18 عاما)، التسجيل للفريق الفرنسي في الشوط الأول بتسديدة من داخل المنطقة (31).

وترك بوفون مكانه لريمي ديكان (66) فاهتزت الشباك الفرنسية بعد دقيقتين من ركلة حرة نفذها بنجاح البرتغالي ريناتو سانشيس (68).

وأكد الهولندي الشاب جوشوا تسيركتسي (17 عاما) القادم من أكاديمية فيينورد، فوز العملاق البافاري بالهدف الـ3 إثر عرضية من سيرج غنابري (78).

وكان بوروسيا دورتموند الألماني تغلب على بطل إنجلترا مانشستر سيتي 1- 0.

ويلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة الخميس المقبل، مع يوفنتوس بطل إيطاليا، وسان جرمان السبت ضد أرسنال الإنجليزي.