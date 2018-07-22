وقال نيمار إنه احتاج لوضع الثلج على قدميه لخمس ساعات بعد كل مباراة خلال المونديال، كي يتعافى من الخشونة الزائدة لمدافعي الخصوم، وفق ما نقل موقع صحيفة "ذا صن".

كما أكد النجم البرازيلي أنه تقبل برحابة صدر كل الصور "الطريفة" التي استهزأت بلحظات وقوعه على الملعب خلال المونديال، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبرر نيمار سقوطه المتكرر على أرض الملعب بسبب أسلوبه في اللعب الذي يعتمد على مراوغة الخصم، حتى وإن كان يعلم بأنه سيتعرض "للألم" جراء الخشونة.

وتساءل: "هل تعتقدون أنني أريد التعرض للإعاقات طول الوقت؟ لا، إنه أمر مؤلم".

وأضاف: "أضع الثلج بعد المباريات لأربع أو خمس ساعات، الأمر معقد ولكن إن لم تتعرض لأمر مماثل فلن تفهم".