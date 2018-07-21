وأكدت صحيفة "ذا صن" أن الحارس التشيكي بيتر تشيك (36 عاما) يبدو الخيار الأول لنادي العاصمة الإيطالية، وذلك لما يمتلكه من خبرة كبيرة ومسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم، قضى معضمها مع تشلسي وأرسنال الإنجليزيين.

ويبدو أن الإسباني مونتشي، المدير الرياضي في روما، يبحث عن حارس مرمى "مخضرم" في مركز الحراسة الموسم المقبل، بسبب صغر سن خط الدفاع الذي لا يمتلك الخبرة الكافية.

وقالت الصحيفة إن "الجيالوروسي" يستعد لتقديم عرض "مفاجئ" للتعاقد مع تشيك خلال الأيام المقبلة.

ومن المرجح أن يكون الحارس التشيكي في طريقه للرحيل عن أرسنال، وذلك بعد تعاقد "المدفعجية" مع الحارس الدولي الألماني بيرند لينو في وقت سابق هذا الصيف.

ولم يؤكد وكيل أعمال الحارس المخضرم أنباء الانتقال، وقال إن تركيز تشيك ينصب حاليا على ناديه أرسنال.