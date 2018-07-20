أبوظبي - سكاي نيوز عربية ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الملياردير المصري ناصف ساويرس اشترى حصة نسبتها 55 بالمئة من نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب في الدرجة الأولى.
وذكرت الصحيفة أن الملياردير المصري، والمؤسس المشارك في "فورترس إنفستمنت" ويس إيدينس، اشتريا حصة نسبتها 55 بالمئة من نادي مدينة برمنغهام الشهير، أحد أعرق أندية إنجلترا.
واقترب أستون فيلا من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يخسر في المباراة الفاصلة أمام فولهام الذي كان يملكه سابقا ملياردير مصري آخر هو محمد الفايد.