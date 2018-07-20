وذكرت الصحيفة أن الملياردير المصري، والمؤسس المشارك في "فورترس إنفستمنت" ويس إيدينس، اشتريا حصة نسبتها 55 بالمئة من نادي مدينة برمنغهام الشهير، أحد أعرق أندية إنجلترا.

واقترب أستون فيلا من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يخسر في المباراة الفاصلة أمام فولهام الذي كان يملكه سابقا ملياردير مصري آخر هو محمد الفايد.