وذكر بيكر أنه تلقى الرسالة حين كان في مرحلة متقدمة من إبرام العقد مع الفريق الإنجليزي، حيث كتب صلاح تغريدة للوافد الجديد قال فيها: "أهلا، ما الذي تنتظره"، وأجاب الحارس "اهدأ أنا في طريقي"، وفق ما نقل موقع "ليفربول".

وكان صلاح وبيكر زميلين في فريق روما، لكن صلاح غادر إلى ليفربول في عام 2017.

ووجد النجمان نفسيهما في فريقين متنافسين خلال مباراة روما وليفربول في إطار دوري أبطال أوروبا.

وذكر بيكر أنه لم يكن يتواصل كثيرا مع محمد صلاح بعد مغادرة النجم المصري للفريق الإيطالي، لكنه متشوق لرؤية صلاح الذي وصفه بالإنسان الرائع.

وأعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، تعاقده مع أليسون في صفقة بلغت قيمتها 84 مليون دولار.