ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، باريس سان جرمان قد يصطدم مرة أخرى مع برشلونة، وهو الأمر الذي سيزيد من تدهور العلاقة بينهما بعد صراع صفقة البرازيلي نيما ردا سيلفا، التي حسمها النادي الباريسي.

ويرغب النادي الفرنسي في تعزيز خط الوسط في الفريق بلاعب يشغل مركز "6 أو 8"، ويرى في اللاعب الهولندي الشاب أفضل نموذج لذلك، في حين يخطط مسؤولو البارسا لتقديم عرض جديد لأياكس لمحاولة حسم الصفقة التي يتفاوضون عليها منذ وقت طويل.

ويمتلك برشلونة ميزة أن اللاعب دي يونغ يريد أن يذهب إلى صفوف برشلونة واللعب بجانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يصفه بالأفضل في العالم.

وقدم البارسا عرضين للاعب الهولندي الشاب، لكن أياكس لم يقم بالرد حتى الآن، لأن الأخير يريد أن يبقى اللاعب معه للموسم المقبل، أو أن يحصل على 50 مليون يورو وهو رقم لم يعرضه حتى الآن الفريق الكتالوني.

من جانبه، يسعى فريق العاصمة الفرنسية إلى خطف النجم الشاب بعد اتخاذه خطوات جدية منها اجتماع ضم المدير الرياضي للنادي الباريسين أندرو هنريك، مع علي درسون، وكيل دي يونغ، لمعرفة الخيارات المتاحة من أجل حسم التعاقد.