وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن ليفربول عرض 62 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار أميركي) على روما لضم الحارس الذي حمل ألوان منتخب بلاده حتى ربع نهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، فيما أشارت "غارديان" إلى أن الفريق الأحمر رفع عرضه إلى 66.9 مليون جنيه إسترليني.

ويدافع أليسون (25 عاما و31 مباراة دولية) عن شباك روما منذ 2016 بعد انتقاله إليه من إنترناسيونال، وقد خاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وساهم في بلوغ فريق العاصمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحال إتمام الصفقة، سيصبح أليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ اللعبة، محطما الرقم القياسي للإيطالي جيجي بوفون، الذي انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو في 2001، فيما يعد البرازيلي إيدرسون الأغلى في البرميرليغ بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو في صيف 2017.

وبحال قدومه، سيصبح أليسون رابع لاعب يتعاقد معه ليفربول للموسم المقبل.

ويحاول ليفربول تعزيز صفوفه بحارس قوي خلفا للألماني لوريس كاريوس الذي ارتكب خطأين فادحين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد تسببا بخسارة الفريق الإنجليزي 1-3.