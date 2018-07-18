ورصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، مارادونا وهو يدخل الملعب باستخدام شاحنة ضخمة، مساء الثلاثاء وسط تصفيق حار من الجماهير، حيث بدا سعيدا بالاستقبال الذي حظي به.

لكن سرعان ما تقلب مزاج الأسطورة الأرجنتينية، بعدما خسر فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام شاختيور، حيث انفجر غضبا في أكثر من مرة أمام الكاميرا بسبب كثرة المحاولات الضائعة.

وكان مارادونا حديث مواقع التواصل الاجتماعي في كأس العالم 2018 عندما كان حاضرا لمباريات المنتخب الأرجنتيني، وأثار العالم بردود فعله الغريبة.

ووصل مارادونا إلى بيلاروسيا، الاثنين، لبدء مهمته الجديدة رئيسا لنادي دينامو بريست، بعدما تم الإعلان عن ذلك يوم 19 مايو.

وفاز الفريق بلقب الكأس المحلية على حساب باتي بوريسوف عقب أيام من تعيين الرئيس الجديد.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي "أتذكر جيدا فيدل كاسترو، تشافيز، القذافي، أعرف أيضا بوتن، واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيلاروسيا). آمل بعد ذلك أن يصبح مشجعا لنا".

وأشار إلى أن مشروعه "جدي جدا"، معربا عن أمله أن يكون وجوده في دينامو بريست "مفيدا لكرة القدم البيلاروسية"، وسيتيح له "التحسن يوما بعد يوم".

وأمضى فريق المدينة الواقعة في جنوب غرب بيلاروسيا، الذي تأسس عام 1960 أول 32 عاما في الدرجتين الثانية والثالثة السوفيتية، وانتقل إلى مالكين جدد قبل ثلاث سنوات. وسيتولى مارادونا (57 عاما) سياسة الانتقالات والتطوير الاستراتيجي في النادي.