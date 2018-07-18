وستكون السعودية على موعد مع مباراة السوبر الإيطالي، التي ستجمع نادي يوفنتوس بصفته بطلا للدوري ونادي ميلان بصفته وصيفا لمسابقة الكأس، والمقرر إقامتها في يناير 2019 المقبل.

وفي حال فوز نادي يوفنتوس في المباراة، ستكون السعودية هي أول بلد عربي يشهد أول بطولة للنجم البرتغالي بقميص فريق "السيدة العجوز".

وتوج اليوفي في مايو الماضي بلقب مسابقة كأس إيطاليا للمرة الرابعة تواليا والـ13 في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير في النهائي الـ18 له على غريمه ميلان 4-صفر على الملعب الأولمبي في روما.

كما أحرز فريق "السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي للمرة السابعة تواليا والرابعة والثلاثين في تاريخه (رقمان قياسيان).

يذكر أن نجم ريال مدريد السابق انضم إلى نادي يوفنتوس في صفقة "تاريخية" بلغت قيمتها 132 مليون دولار بعقد لمدة 4 أعوام حتى صيف عام 2022.