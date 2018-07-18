فاران يملك في جعبته حاليا 16 بطولة رغم أن عمره 25 عاما فقط، كما أنه محترف الفوز بالنهائيات، حيث خاض 10 مباريات نهائية فاز بها جميعا.

غاب فاران للإصابة عن تشكيلة فريقه ريال مدريد في نهائي كأس الملك عام 2013 فكانت الخسارة أمام الغريم أتلتيكو مدريد، كما غاب عن نهائي بطولة أمم أوروبا مع فرنسا عام 2016 أمام البرتغال للإصابة أيضا فكانت الخسارة أيضا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مسيرة فاران مع الألقاب بدأت منذ موسم 12\2011 بالفوز بلقب الدوري الإسباني مع الميرنغي.

سجل فاران من البطولات يتضمن 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، ومثلهم للسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقبين للدوري الإسباني، ومثلهم للسوبر الإسباني، علاوة على لقب وحيد لكأس ملك إسبانيا، والأهم منهم جميعا لقب كأس العالم مع منتخب بلاده.

يمتلك فاران حاليا 233 مباراة في رصيده، بجانب 49 مباراة مع المنتخب الفرنسي الأول، الذي بدأ اللعب بقميصه منذ مارس 2013، وما زال أمامه الكثير ليقدمه في مسيرة يبدو أنها تحمل الكثير للنجم الشاب.