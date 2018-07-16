وتمكن منتخب الديوك من الفوز باللقب بعد فوزه على المنتخب الكرواتي، الحصان الأسود للبطولة، بواقع 4 أهداف مقابل هدفين، فيما حصل منتخب بلجيكا على المركز الثالث عقب فوزه على إنجلترا بهدفين دون رد.

وكانت البطولة رقم 21 من كأس العالم، التي شارك فيها 32 منتخبا، قد افتتحت في الرابع عشر من يونيو الماضي واستمرت نحو شهر كامل، حتى انتهت في الخامس عشر من يوليو الجاري.

وشهدت البطولة تسجيل 169 هدفا، فيما توج اللاعب الإنجليزي هاري كين بلقب الهداف بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف، بفارق هدفين عن أقرب اللاعبين له.

وبلغت قيمة الجوائز المالية حولي 400 مليون دولار، كما يتضح من الإنفوغرافيك المرفق.

ويستعرض الإنفوغرافيك، أيضا، مجموعة من الأرقام والإحصائيات والحقائق الخاصة بمونديال 2018، بالإضافة إلى المنتخبات التي سبق له الفوز بالكأس الذهبية وعدد مرات الفوز.