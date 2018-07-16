وخسرت كرواتيا في نهائي مونديال روسيا أمام فرنسا، 2-4 يوم الأحد.

واحتشد أكثر من 100 ألف شخص في الساحة الرئيسية في زغرب وبدأوا بالغناء لدى رؤيتهم الطائرة التي تقل المنتخب على شاشة عملاقة.

ومرت طائرة المنتخب فوق المحتشدين برفقة طائرات عسكرية، وبعد هبوطها على المدرج في الساعة 3:25 بالتوقيت المحلي (13:25 بتوقيت غرينتش)، خرج اللاعبون بقيادة نجم الوسط لوكا مودريتش وسط صيحات المشجعين في المطار.

وتوجه المنتخب عبر حافلة مفتوحة إلى الساحة الرئيسية حيث يحتشد آلاف الأشخاص، وانتشرت على الطرقات الأعلام واللافتات التي حملت أسماء أماكن من جميع أنحاء كرواتيا، وكذلك من خارجها، من ضمنها البوسنة وحتى أستراليا، حيث توجد جالية كرواتية كبيرة.

وكتب على إحدى اللافتات "هكذا يحب الكرواتي"، وعلى أخرى "عددنا قليل ولكن لدينا الإيمان وهذا يكفي".