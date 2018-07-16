وشهد العالم على مدار شهر كامل لحظات سيخلدها التاريخ، منها أهداف رائعة، ولقطات "غريبة"، ولقطات لسياسيين أصبحوا مشجعين.

وهنا أبرز 11 لحظة تاريخية في مونديال روسيا 2018، بحسب الترتيب الزمني للأحداث:

رونالدو في يومه

النجم البرتغالي يفتتح المونديال "بهاتريك" في مرمى إسبانيا، منه هدف قاتل من ضربة حرة قبل نهاية المباراة بدقائق، في مواجهة مليئة بالإثارة انتهت بنتيجة 3-3 بين الجارتين.

جنون مارادونا

ظهر أسطورة الأرجنتين بشكل ملفت للأنظار خلال المونديال، فلم تتوقف عدسات الكاميرا عن تصويره وهو في حالة "صلاة" مرة، وحالة غضب وحركات "مشينة" مرات أخرى.

قذيفة كروس تنقذ المانشافت

الألماني توني كروس يبقي ألمانيا (مؤقتا) في المونديال بهدف "إعجازي" في الدقيقة 95 أمام السويد، في مباراة وصفها البعض "بالأكثر إثارة".

رسالة "سياسية"

أبناء المهاجرين، جيردان شاكيري وغرانيت تشاكا، ينقذون سويسرا ويهزمون صربيا، ويوجهون رسالة سياسية بعلامة "النسر الألباني"، انتقاما لجرائم الصرب في ألبانيا وكوسوفو.

"شمشون" كوريا يعطل الماكينات

كوريا الجنوبية ودعت المونديال بأفضل طريقة، وأخرجت منتخب ألمانيا من الدور الأول، للمرة الأولى منذ مونديال 1938. خروج ألمانيا "هز" عالم كرة القدم، وكان أول صدمة في مونديال روسيا المليء بالمفاجآت.

السنغال تودع بأقسى طريقة

ودع المنتخب السنغالي المونديال، بفارق "البطاقات الصفراء"، بعد التعادل بالنقاط والأهداف مع اليابان. هذه الحالة "الغريبة" هي الأولى من نوعها في تاريخ المونديال، حيث حسمت البطاقات الصفراء هوية المتأهل والمودع، بطريقة "قاسية" جدا.

مبابي يتقمص شخصية أوسين بولت

الشاب الفرنسي كيليان مبابي أبهر العالم بسرعة "غير عادية" أمام الأرجنتين، في مواجهة حصل فيها على ركلة جزاء وسجل هدفين، ليكتب اسمه مع أساطير المونديال.

مرتدة شاذلي تعيد الأمل لبلجيكا

بلجيكا عادت بعد التأخر بنتيجة 0-2 أمام اليابان في دور الـ16، لتحسم المباراة لمصلحتها بنتيجة 3-2 في الدقيقة 94، بعد هجمة مرتدة "مثالية"، أنهاها الجناح ناصر شاذلي. مباراة مثيرة دخلت التاريخ وأكسبت اليابان احترام العالم كله.

إنجلترا تكسر "اللعنة"

كسر المنتخب الإنجليزي لعنة ركلات الترجيح، وحقق فوزه الأول من نقطة الجزاء في تاريخ مشاركاته بكأس العالم أمام كولومبيا في دور الـ16. المباراة كان بطلها الحارس الشاب جوردان بيكفورد، الذي ساعد الإنجليز على كسر "اللعنة".

الأوسكار لنيمار

حالات تمثيل ومبالغة في السقوط متكررة للبرازيلي نيمار، أكسبته شهرة "سيئة" حول العالم. "ظاهرة" سقوط نيمار أصبحت حدثا عالميا، ومثار سخرية للكثيرين.

رئيسة كرواتيا

جائزة "أفضل سياسي" خلال المونديال بالتأكيد ستكون لرئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، التي شجعت بلادها بزي المنتخب ذو المربعات، وقفزت، وضحكت، وبكت، خلال رحلة كرواتيا "التاريخية" لنهائي المونديال، ثم الهزيمة أمام فرنسا في النهائي.