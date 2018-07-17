وكان الأهلي قد تعادل في مستهل مشواره في البطولة مع الترجي سلبا، قبل أن يسقط أمام كامبالا سيتي الأوغندي صفر-2 في الجولة الثانية.

ويخوض بطل الدوري المصري التجربة الإفريقية بقيادة مدربه الجديد الفرنسي، باتريس كارتيرون، الذي عينه في يونيو الماضي.

ويملك كارتيرون دراية كبير بالكرة الأفريقية خاصة أنه تولى من قبل مسؤولية مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

أما الترجي المتصدر، فيواجه كمبالا سيتي في مباراة سهلة نسبيا للفريق التونسي.

وفي المجموعة الثانية، يأمل مازيمبي الكونغولي في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الثالث تواليا، عندما يستقبل مولودية العاصمة الجزائري.

في المقابل، يأمل الفريق الجزائري الآخر في هذه المجموعة وفاق سطيف في تحقيق أول نقطة له عندما يستضيف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، الذي يملك نقطة واحدة فقط.

وفي المجموعة الرابعة، تبرز مواجهة مباباني سوالوز السوازيلاندي مع النجم الساحلي التونسي في مانزيني، وكلاهما يحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط ويتفوق الفريق التونسي بفارق الأهداف فقط.