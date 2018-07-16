وستحمل إحدى محطات القطار اسم المدرب ديدييه ديشامب، فيما سيتقاسم الشاعر الشهير فيكتور هوغو اسمه على محطة أخرى مع حارس مرمى الفريق وقائده هوغو لوريس.

ومع عودة الفريق صاحب القميص الأزرق إلى بلاده حاملا كأس العالم، الاثنين، قررت هيئة النقل في باريس تغيير أسماء ست محطات للأنفاق تكريما لمن ساهموا في صنع هذا الفوز.

وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (نوتردام ديه شان) هو (نوتر ديدييه ديشامب) تكريما لمدرب الفريق.

وديشامب هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في تاريخ كأس العالم يحصل على الكأس مدربا، بعد أن فاز به لاعبا إذ قاد منتخب الديوك لتحقيق فوزه الأول في بطولة عام 1998.

وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (فيكتور هوغو) هو (فيكتور هوغو لوريس) تكريما لحارس المرمى وقائد الفريق الفائز.

أما محطة (بيرسي) فسيصبح اسمها (بيرسي لي بلو) لتشابه بذلك(ميرسي لي بلو) التي تعني شكرا للزرق.

ويعود الفريق، الاثنين، من روسيا التي استضافت البطولة للاحتفال بفوزهم في موكب بالشانزليزيه.

وفي نهاية ذلك الشارع الشهير ستبدل محطة (شارل ديغول-إيتوال)اسمها إلى (أون أه دوز إيتوال) التي تعني (لدينا نجمتان) فيما يشير لفوز البلاد مرتين بكأس العالم.