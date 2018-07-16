وسينال مانشستر سيتي مبلغا وقدره 5.17 مليون دولار كتعويض لمشاركة لاعبيه في المونديال، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن شركة "تونكا كوميونيكيشنز" المتخصصة بالبيانات المالية.

ويمنح برنامج "فوائد كأس العالم" 8500 دولار لكل ناد، عن كل يوم يشارك فيه لاعبوه بالبطولة.

وشارك 16 لاعبا من مانشستر سيتي في المونديال، وهو العدد الأكبر للاعبين المشاركين من الأندية.

وأتى نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني بلائحة أكبر العائدات من برنامج "فوائد كأس العالم"، حيث سيحصل "الملكي" على 5.06 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، حلّ نادي تشلسي الإنجليزي، الذي سيتم تعويضه بـ 4.6 مليون دولار، وتلاه غريمه توتنهام هوتسبر في المركز الرابع بمبلغ 4.5 مليون دولار.

وجاء النادي "الكتلوني" برشلونة في المركز الخامس بـ4.3 مليون دولار.

وضمت قائمة العشر الأوائل كذلك أندية باريس سان جرمان وموناكو الفرنسيان ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في عوائد تتراوح بين 4.2 و2.9 مليون دولار.