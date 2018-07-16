وعلّقت كوليندا على خسارة منتخب بلادها في المباراة النهائية بكأس العالم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-2، حيث نشرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمنتخبها الوطني وقالت: "أحسنتم، وقاتلتم كالأسود.. لقد كتبتم التاريخ.. نحن فخورون بكم".

وكانت الرئيسة الكرواتية قد أعربت عن شكرها لروسيا على الترحيب الحار وحسن الضيافة في المونديال، حيث أشارت: "تحية للمشجعين الروس. بالنيابة عن المشجعين الكروات، أشكر روسيا على الترحيب الحار. أنتم مضيفون رائعون".

ودعت كوليندا الجماهير الروسية لتشجيع منتخب بلادها في المباراة النهائية، قبل أن تبدأ بترديد بعض الأهازيج مع المشجعين الذين كانوا برفقتها، وقبيل المباراة النهائية، أهدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قميصا لمنتخب بلادها مطبوع على ظهره اسم "بوتن".