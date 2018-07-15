وأصبح ديشامب ثاني شخص عبر التاريخ، يرفع كأس العالم قائدا للمنتخب، وكمدرب، بعد الألماني فرانز بيكنباور.

ورفع ديشامب الكأس كقائد للمنتخب الفرنسي في 1998، قبل أن يعود ليرفعه كمدرب الأحد، وهو تكرار لإنجاز الألماني بيكنباور، الذي رفع الكأس كقائد لألمانيا الغربية في مونديال 1974، وكمدرب للمنتخب في 1990.

كما أصبح ديشامب ثالث شخص فقط عبر التاريخ، يرفع الكأس لاعبت ومدربا، بعد البرازيلي ماريو زاغالو، الذي حقق المونديال مع البرازيل في 1958 و1962، وقادها مدربا في 1970، وفرانز بيكنباور في 1974 و1990.

وقاد ديشامب المنتخب الفرنسي لتحقيق فوز عريض بنتيجة 4-2 على كرواتيا، في نهائي موسكو الأحد.