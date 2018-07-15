ولم يجر مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب ونظيره الكرواتي زلاتكو داليتش، أي تغيير على التشكيلة الأساسية التي ستخوض الأحد المباراة النهائية لكأس العالم 2018 على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وسيقود كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو خط هجوم المنتخب الفرنسي ضمن التشكيلة نفسها التي فازت على بلجيكا (1-صفر) في نصف النهائي، بينما دفع داليتش بكامل نجومه لاسيما القائد لوكا مودريتش وماريو ماندزوكيتش وإيفان راكيتيتش، ونجم نصف النهائي ضد إنجلترا إيفان بيريسيتش الذي كانت ثمة شكوك حول مشاركته.

وتسعى فرنسا إلى الفوز باللقب الثاني لها بعد مونديال 1998 على أرضها، علما أنها تخوض النهائي للمرة الثالثة في تاريخها (خسرت في 2006 أمام إيطاليا)، بينما تبلغ كرواتيا النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

ويبدأ المنتخب الفرنسي بنفس تشكيلة مباراة نصف النهائي أمام بلجيكا:

حارس المرمى: هوغو لوريس، للدفاع: بينجامين بافار، رافاييل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هيرنانديز، للوسط: نغولو كانتي، بول بوغبا، بليز ماتويدي، للهجوم: أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

أما منتخب كرواتيا فيلعب بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: دانيال سوباسيتش، للدفاع: سيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، إيفان سترينيتش، للوسط: مارسيلو بروزوفيتش ، إيفان راكيتيتش، لوكا مودريتش، للهجوم: أنتي ريبيتش، إيفان بيريسيتش، ماريو ماندزوكيتش.

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ق9: كرواتيا تبدو الطرف الأخطر في بداية المباراة، ولكن دفاع فرنسا متماسك جدا.

الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانيا يطلق صافرة بداية اللقاء في استاد لوجنيكي.. بطل العالم الجديد سيتحدد بعد 90 دقيقة.. أو أكثر.