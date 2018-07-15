وسيقود كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو خط هجوم المنتخب الفرنسي ضمن التشكيلة نفسها التي فازت على بلجيكا (1-صفر) في نصف النهائي، بينما دفع داليتش بكامل نجومه لاسيما القائد لوكا مودريتش وماريو ماندزوكيتش وإيفان راكيتيتش، ونجم نصف النهائي ضد إنجلترا، إيفان بيريسيتش، الذي كانت ثمة شكوك حول مشاركته.

وتسعى فرنسا إلى الفوز باللقب الثاني لها بعد مونديال 1998 على أرضها، علما أنها تخوض النهائي للمرة الثالثة في تاريخها (خسرت في 2006 أمام إيطاليا)، بينما بلغت كرواتيا النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وفي ما يلي تشكيلة المنتخبين في المباراة التي سيقودها الحكم الأرجنتيني نستور بيتانيا:

فرنسا: هوغو لوريس- بينجامين بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا، بليز ماتويدي- أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

كرواتيا: دانيال سوباسيتش- سيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، إيفان سترينيتش- مارسيلو بروزوفيتش ، إيفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، إيفان بيريسيتش، ماريو ماندزوكيتش.