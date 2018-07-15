وكتبت صحية "أوليه" الرياضية من دون ذكر مصادرها "لم يعد خورخي سامباولي مدربا للأرجنتين"، مشيرة إلى أن الاتفاق مع اتحاد اللعبة يقضي بدفع "مليوني دولار أميركي (كتعويض له)، ولم يبق سوى التوقيع".



ومبلغ التعويض يتوافق مع ما ذكرته صحيفة "كلارين" اليومية، فيما أشارت صحف أخرى إلى أن الإعلان عن القرار سيصدر الاثنين.



وبحسب كلارين فإن هذا المبلغ يصب لمصلحة الاتحاد الأرجنتيني إذ "ترتفع قيمة فسخ العقد إلى أكثر من 8 ملايين دولار".



ومنذ اقصاء الأرجنتين أمام فرنسا 3-4 في المونديال الروسي، باتت أيام المدرب البالغ 58 عاما معدودة على رأس "التانغو"، رغم امتداد عقده حتى 2022.



وكان الاتحاد الأرجنتيني أعلن الاسبوع الماضي أنه سيبقي في الوقت الراهن على سامباولي، وأوكل إليه قيادة منتخب دون 20 عاما في دورة ودية في إسبانيا في يوليو، قبل أن يجري تقييما لتجربته أواخر الشهر.



وتسلم سامباولي مهامه مطلع يونيو 2017، وقاد المنتخب في 15 مباراة حقق فيها 7 انتصارات، 4 تعادلات و4 خسارات.

يذكر أن سامباولي أشرف على منتخب تشيلي بين 2012 و2016، وقاده إلى لقب كوبا أميركا في 2015.



وعانت الأرجنتين مع نجمها ليونيل ميسي كثيرا للتأهل إلى المونديال بعد حلولها ثانية في مونديال البرازيل 2014، وقد ركزت الصحف المحلية على حالة التشرذم بين المدرب وكوادر المنتخب في المشوار الروسي.



وبحسب الصحافة المحلية فإن ريكاردو غاريكا مدرب بيرو، وماتياس ألميدا مدرب تشيفاس المكسيكي من أبرز المرشحين لخلافة سامباولي، فيما عبر بطلا العالم السابقين دييغو مارادونا (اشرف سابقا على المنتخب بين 2008 و2010) وماريو كيمبس عن رغبتهما بتولي المنصب.