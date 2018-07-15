وقال مانزوكيتش (32 عاما) بعد هزيمة إنجلترا في نصف النهائي: "لا يهمني هذا الأمر (انتقال رونالدو ليوفنتوس).. الانتصار على إنجلترا أكبر إنجاز في مسيرتي حتى يوم الأحد".

وسجل مانزوكيتش الهدف الحاسم في نصف النهائي، عندما سكنت تسديدته الشباك في الدقيقة 109 من الوقت الإضافي، ليقود كرواتيا لأول نهائي لها في التاريخ.

وعلى الرغم من إشاعات ربطت مانزوكيتش بانتقال لمانشستر يونايتد، إلا أن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أكد أنه لن يستغني عن النجم الكرواتي.

وقال أليغري: "مانزوكيتش بالتأكيد باق مع يوفنتوس. ابتداء من الموسم المقبل سيلعب كمهاجم مجددا، ولن يلعب على الجناح مرة أخرى".

وانتقل البرتغالي رونالدو لصفوف يوفنتوس الأسبوع الماضي، في صفقة "ضخمة" تجاوزت 100 مليون يورو.

وزادت الشكوك بشأن بقاء المهاجم مانزوكيتش بعد قدوم النجم البرتغالي، الذي قد يلعب مهاجما أيضا مع يوفنتوس، لكن مدرب الفريق أكد أن الهداف الكرواتي باق مع الفريق.