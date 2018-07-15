وأوضح خورخي فالدانو أن البلجيكي إيدين هازارد "سيقدم قفزة نوعية لريال مدريد في حال قرر ترك تشيلسي واللعب في الدوري الإسباني الموسم المقبل".

وأضاف وفق ما نقلت "يوروسبورت" : "لكن مع ذلك، أعتقد أنه ليس اللاعب الوحيد الذي قد يبنى عليه مشروع النادي، بمفرده لن يتمكن من تعويض رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق".



وكان ريال مدريد قد وافق على بيع رونالدو 33 عاما لصفوف يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو هذا الصيف.

يذكر أن هازارد أكد أن ريال مدريد هو الوجهة المفضلة بالنسبة له، حيث تشير التقارير الصحافية لرفض اللاعب تمديد تعاقده مع تشيلسي بسبب رغبته في الانضمام للعملاق المدريدي.



وقال هازارد، في تصريحات صحفية عقب فوز منتخب بلاده على إنجلترا (2-0)، السبت: "بعد 6 سنوات رائعة في تشيلسي، ربما حان الوقت لاكتشاف أشياء مختلفة".



من جهته، قال برايان لاودروب لاعب تشيلسي السابق إنه تحدث مع هازارد في الأسبوع الماضي، وأخبره بأنه سينضم إلى ريال مدريد الصيف الحالي.